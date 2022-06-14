Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi - Son Dakika
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Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi

14.06.2022 10:36
Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazide ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi memleketi Şırnak'a gönderildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde arazide ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi memleketi Şırnak'a gönderildi.

Ailesiyle Cizre ilçesinden mevsimlik işçi olarak Karacabey'in Bakırköy Mahallesi'ne gelen ve iki haftadır aranırken arazide cesedi bulunan Kezban Sakcak'ın cenaze işlemleri Bursa Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan Sakcak'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Cizre'ye götürüldü.

Kezban Sakcak'tan haber alamayan yakınları, 29 Mayıs'ta durumu jandarmaya bildirmişti. İhbar üzerine bölgede Sakcak'ın ailesi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması gerçekleştirilmiş ancak herhangi bir bulguya rastlanamamıştı. Sakcak'ın cesedi dün akşam Uluabat Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından göl kenarındaki arazide bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Karacabey, Şırnak, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ölü bulunan 15 yaşındaki kızın cenazesi Şırnak'a gönderildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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