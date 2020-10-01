İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika

İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu Bursa'da 15 yaşındaki bir kız, yapımı devam eden inşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

BURSA - Bursa'da 15 yaşındaki bir kız, yapımı devam eden inşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, yapımı devam eden çok katlı bir inşaatta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli rüzgar sonucu duvar örmede kullanılan tuğlalar, inşaat safhasındaki iş merkezinin giriş kapısının üzerinde bulunan sacları delerek, altından geçen 15 yaşındaki kızın hemen yanına düştü. Genç kızın şoka uğradığı anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından kazayı ufak sıyrıklarla atlatan genç kızın ilk tedavisi olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılırken, polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu
İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

İnşaat, Bursa, Sabah, Kız, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı Pazarcı esnafı, kavgada koltuk değneğiyle saldırdı         
14:47
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme         
13:55
Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı Yardımcısını darbettiği iddia edilen Seren Serengil hakkında hapis istemiyle dava açıldı         
13:47
3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu         
13:29
Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu         
12:47
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor         
11:37
Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı Giyim mağazasında sıra kavgası! Kaynak yapan kadını uyarınca ortalık karıştı         
11:07
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 15:29:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat halindeki binadan düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei