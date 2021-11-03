Bursa'da 'ölüm korkusu' cinayetlerine müebbet ve 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da, Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren'i (40) bindikleri otomobilde av tüfeğiyle vurarak öldüren Levent Katıroğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Daha önceki duruşmalarda Aksu ve Eren'i 'ölüm korkusu' yaşadığı için öldürdüğünü söyleyen Levent Katıroğlu, müebbet ve 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, ocak ayında Osmangazi'ye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Otel işleten Levent Katıroğlu, otomobiliyle seyir halindeyken, husumetli olduğu Orhan Aksu ile Orhan Eren'i, trafikte 16 LV 550 aracın içinde gördü. Yanında bulunan av tüfeğini alan Katıroğlu, Orhan Eren'in kullandığı araca yaklaştı, av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Eren direksiyon başında, Aksu ise kaçmak isterken öldü. Bu sırada uygulama görevi yapan trafik ekipleri, silah sesini duyup olay yerine gelerek Levent Katıroğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ölüm korkusu yaşadığım için" diyen Katıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Levent Katıroğlu hakkında Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kişiyi öldürmek suçundan 2 kez 2 kez ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açıldı. Katıroğlu, çıktığı duruşmalarda, Orhan Eren ve Orhan Aksu ile uzun süredir husumetli olduklarını olay günü kendilerini, ölüm korkusu yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

Levent Katıroğlu, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Salonda taraf avukatları ile maktul Orhan Aksu ve Orhan Eren'in yakınları hazır bulundu. Levent Katıroğlu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Mahkeme heyeti, yaptığı savunmasında önceki ifadelerini tekrarlayan Levent Katıroğlu'na, Orhan Aksu'yu öldürmek suçundan müebbet, Orhan Eren'i öldürmek suçundan da haksız tahrik indirimiyle 18 sene hapis cezası verdi. - BURSA