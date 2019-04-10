Son Dakika Haberleri: Bursa'da Ölüm Oyunu Kameralara Yansıdı

Bursa'da Ölüm Oyunu Kameralara Yansıdı

1 saat önce

Bursa'da patenci ve kaykaycı gençlerin trafikteki ölüm oyunu kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da Ölüm Oyunu Kameralara Yansıdı, System.String[]
Bursa'da patenci ve kaykaycı gençlerin trafikteki ölüm oyunu kameralara anbean yansıdı.

Olay, şehir merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'nde trafiğin en yoğun saatte meydana geldi. Seyir halindeki bir araçtan amatör kameraya, patenci ve kaykaycı gençlerin trafikte hem kendi canlarını hemde diğer sürücüleri tehlikeye düşürerek seyir halindeki araçlara tutunarak gitmesi yansıdı. Trafikte kornoları ve vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen gençler sonrasın Heykel meydanında bulunan Atatürk anıtın orada toplanarak akrobasi şovlarına devam ettiler. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, 3. Sayfa
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