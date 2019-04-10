Bursa'da Ölüm Oyunu Kameralara Yansıdı
1 saat önce
Bursa'da patenci ve kaykaycı gençlerin trafikteki ölüm oyunu kameralara anbean yansıdı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
'da patenci ve kaykaycı gençlerin trafikteki ölüm oyunu kameralara anbean yansıdı.
Olay, şehir merkezinde bulunan Atatürk Caddesi
'nde trafiğin en yoğun saatte meydana geldi. Seyir halindeki bir araçtan amatör kameraya, patenci ve kaykaycı gençlerin trafikte hem kendi canlarını hemde diğer sürücüleri tehlikeye düşürerek seyir halindeki araçlara tutunarak gitmesi yansıdı. Trafikte kornoları ve vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen gençler sonrasın Heykel meydanında bulunan Atatürk anıtın orada toplanarak akrobasi şovlarına devam ettiler. - BURSA
Ankara'da Sokak Köpekleri Zehirlendi, Yavaş Sorumluların Bulunması İçin Talimatı Verdi
Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı