Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada - Son Dakika

Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

24.10.2020 09:17

Son dakika haberi: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada Bursa'da yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu o anlar kameralara anbean yansıdı.

Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

BURSA - Bursa'da yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçerken aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu o anlar kameralara anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi Gazcılar Mahallesi Uluyol Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı bir kadın karşıdan karşıya geçmek isterken sokağa giriş yapan beyaz kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonet sürücüsü de kadına çarpmamak için son anda bir hamle yaparken park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza da şans eseri yaralanan olmadı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

Kadın, Bursa, Sabah, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada - Son Dakika

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