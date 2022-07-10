Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu

10.07.2022 10:19

Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktuBURSA Bursa'da bir kişi ölüme meydan okuyarak anayolda süratli bir şekilde geri geri gitti.

Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu

BURSA Bursa'da bir kişi ölüme meydan okuyarak anayolda süratli bir şekilde geri geri gitti. Görenler gözlerine inanamazken o anlar başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Mudanya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi cipiyle trafikte ölüme meydana okuyarak süratli bir şekilde geri geri gitti. Bir süre boyunca geri geri giden sürücü, daha sonra gözden kayboldu. Diğer bir görüntüde ise motosikletin üzerine uzanan genç, canını tehlikeye atarak gitti. Neyse ki bu tehlikeli yolculuk kısa süre sonra sona ererken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indi Yiyecek bulamayan domuz sürüsü köye indi Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı Bursa'da şimşekler geceyi böyle aydınlattı
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 10:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Anayolda geri geri giden cip, trafiği böyle tehlikeye soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement