Bursa'da ölümüne yolculuk - Son Dakika
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Bursa'da ölümüne yolculuk

03.09.2022 09:42
Bursa'da ölümüne yolculuk

Bursa'da ölümüne yolculuklar trafikteki diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da ölümüne yolculuklar trafikteki diğer sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 30 mevsimlik tarım işçisi aynı anda kamyonetin kasasına binerek seyahat etti. Gidecekleri yere kadar sağ salim giden mevsimlik tarım işçilerinin bu ölümüne yolculukları cep telefon kamerasına yansıdı.

Öte yandan, diğer bir görüntü Kestel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşya taşımada sınır aşan kişiler kendi canlarından vazgeçerek eşyaların düşmelerini engellediler. O anlar trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA

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Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu Sağanak yağışla birlikte gelen dolu, çiftçinin mahsulünü vurdu Bursa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında Bursa'da biri ağır 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ölümüne yolculuk - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da ölümüne yolculuk - Son Dakika
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