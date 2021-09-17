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Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi - Son Dakika

Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi

17.09.2021 13:11

Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi Bursa'da 2019 yılı Ekim ayında meydana gelen borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi

BURSA - Bursa'da 2019 yılı Ekim ayında meydana gelen borç meselesi yüzünden çıkan kavgada Aydın Aktaş'ı öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sanıkların yargılanmasına devam edildi. 'Kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanıkların tahliye talebi, mahkeme heyetince reddedildi.

Bursa'da 2019 yılı Ekim ayında meydana gelen olayda, Aydın Aktaş, oğlu Kaan Aktaş ve arkadaşları ile kendisine 40 bin lira borcu olan Cengiz Beran'ın kayınpederi Murat Beran'a ait at yarışı oynanan bayiye gitti. İddiaya göre, Aydın Aktaş'ın, Murat Beran'a kafa atmasıyla taraflar arasında borç meselesinden kavga çıktı.Bunun üzerine Murat Beran ile Cengiz Beran, silahlarla birbirlerine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar sonucunda Aydın Aktaş, Kaan Aktaş ve Yusuf Gökçe yaralandı.

Olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın Aktaş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı ise güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan Murat Beran, oğlu Kadir Beran ve akrabası damat Cengiz Beran mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'öldürmeye teşebbüs' suçlarından 3'er kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklardan Kadir Beran, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Aydın Aktaş'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davada yargılamaya dün devam edildi.Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanıklar Murat Beran ile Cengiz Beran, SEGBİS üzerinden savunma yaptı. 23 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Murat Beran, "Hakim bey hastayım. 20 günde bir hastaneye yatırılıyorum. Mağdur oldum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Cengiz Beran da tutuksuz yargılanma talebinde bulundu. Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi
Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi
Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi
Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi
Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi

Mahkeme, Aydın, Bursa, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da ömür boyu hapis cezası istenen sanıkların tahliye talebine mahkeme tarafından reddedildi - Son Dakika
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