Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

23.05.2022 09:12

Bursa'da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı.

Bursa'da Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce kişi katıldı. Kutlamalar havadan dron ile görüntülendi.

Bursa Trabzonsporlular derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına on binlerce Trabzonsporlu vatandaş katıldı. Kutlamalar ilk günkü heyecanla kutlanırken Trabzonsporlu vatandaşlar bordo ve mavi meşaleler yakıp havai fişekler patlattılar. Gece boyu büyük coşkuyla süren kutlamalar, dron ile havadan görüntülendi.

(Abdullah Furkan Bakırcan - İHA)

Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

YORUMLAR
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Yırtıcı kuş iş yerine yuva yaptı, her gün yılan ve fare taşıyor Yırtıcı kuş iş yerine yuva yaptı, her gün yılan ve fare taşıyor Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Kaynak: İHA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da on binlerce kişi Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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