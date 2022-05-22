Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı

22.05.2022 09:55
Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projeleri hakkında on binlerce kişiye aynı anda tanıtıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projeleri hakkında on binlerce kişiye aynı anda tanıtıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bursa Büyükşehir Belediye ve Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen gençlik festivallerinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projeleri hakkında binlerce kişiye tanıtım yaptı.

Madde kullanımı ve bağımlılığa karşı bilgi paylaşan ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün kapılarının tüm vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu belirtti. - BURSA

Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı
Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı
Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı
Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da on binlerce kişiye 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtıldı - Son Dakika
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