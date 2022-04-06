Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü - Son Dakika
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Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü

06.04.2022 11:59

Onarım yaptığı çatıdan böyle düştüBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yenice Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikası bahçesindeki deponun çatısından düşen usta ağır yaralandı.

Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yenice Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikası bahçesindeki deponun çatısından düşen usta ağır yaralandı. Olay anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Yeniceköy Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki deponun çatısında saç kurma işlemi yapan 2 ustadan Hüseyin Y.(57),çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü
Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü
Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Onarım yaptığı çatıdan böyle düştü - Son Dakika


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