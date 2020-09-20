Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar - Son Dakika

Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar

Bursa'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı.

Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar, System.String[]

Bursa'da bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden bir yıkama istasyonunda kameraların önünde feci şekilde dövüldü, sonra kaçırıldı. Arabaya bindirilen kişi kurtulmak için seyir halindeki araçtan atladı ancak arkadan gelen başka bir aracın altında kalarak ağır yaralandı. Darp ve kaçırma anları kameraya yansırken, olayı gerçekleştiren 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da, 13 Eylül gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına arkadaşlarıyla birlikte gelen M.Ö., iddiaya göre hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Çıkan kavgada alkollü olduğu öğrenilen M.Ö., yanında getirdiği tabancayla iş yerine kurşun yağdırdı ardından da aracına binerek olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine taraflar arasında husumet başladı.

Olayın ardından mekan sahiplerinin maddi zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen M.Ö. bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı E.K. ve İ.Y.'den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İ.Y. iş yerindeki maddi zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, M.Ö.'den 25 bin TL istedi. İ.Y. ve E.Y.'nin bu isteği üzerine şüphelenen M.Ö. daha önce işletme sahibiyle görüştü. Eğlence mekanını kurşunladığı işletme sahibi tarafından tehdit edilen M.Ö., ayrıca İ.Y.'nin kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. Talep ettiği paranın ödenmeyeceğini öğrenerek öfkelenen İ.Y., "Benim bu alemde adım var, kimse benim ismimi yere düşüremez. Ben olmadan mekan sahipleriyle görüşüp uzlaşamazsın" diye konuştu.

17 Eylül günü sabah saatlerinde, iddiaya göre daha önce kurşunlanan eğlence mekanının sahibi, M.Ö.'nün Yunuseli Mahallesi'ndeki iş yerine geldi. M.Ö.'nün iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, olay yerinden ayrıldı. İşletme sahibi ve İ.Y. tarafından sık sık tehdit ve takip edilen M.Ö. ise kendi aracının tanınacağını düşünerek otomobil kiraladı. Gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına gelen M.Ö. burada kendisini takip eden E.K.'nin saldırısına uğradı.

Darp ve kaçırma olayı ise geçtiğimiz Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. İddiaya göre arabuluculuk adı altında M.Ö.'den 25 bin lira isteyen şüpheliler İ.Y. ve E.K. aracını yıkamak için oto yıkamaya getiren M.Ö.'nün yanına geldi. Şüphelilerden E.K. ilk olarak M.Ö. ile konuşmaya başladı. Kısa süre konuştuktan sonra E.K., yumruk atarak M.Ö.'yü yere düşürdü. Hırsını alamayan E.K. arka arkaya M.Ö.'ye tekme ve yumruk salladı. Sonrasında M.Ö.'yü kafasından tutarak yere vurmaya başladı. M.Ö. darp sonucu kendinden geçince E.K. sürükleyerek kendinden geçen M.Ö.'yü yine kendi aracına bindirip hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde darp ettiği M.Ö. ile seyreden E.K. kavşakta yavaşlayınca M.Ö. araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı. O sırada M.Ö. arkadan gelen başka bir aracın altında kaldı. Durumu gören E.K. aracı bırakıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.Ö.'nün ilk tedavisini olay yerinde yaparken, M.Ö. ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ö.'nün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmalar sonucu, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından İ.Y. (30), Y.E.K. (33), N.B.( 36) ve D.C.'yi (35) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA

Osmangazi, kaçırma, Eylül, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Medipol Başakşehir - Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Fransız basını, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini değerlendirdi: Güç gösterisinde bulunuyorlar Dünya Sağlık Örgütü son verileri paylaştı! "Gençler koronavirüsü ağır geçirmiyor" tezi çürüdü Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek
Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı Osmaniyespor FK-İçel İdmanyurdu maçı, koronavirüs testleri uygun olmadığı için oynanmadı         
19:51
Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı Çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı, yangın çıktı         
19:29
AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü AstraZeneca'nın aşı çalışmaları 2. kez sekteye uğradı! Bir gönüllüde daha yan etki görüldü         
18:47
Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu Emekli öğretmen, elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı Suç makinesi cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı         
17:37
Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu         
16:55
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili eşinden açıklama: Yoğun bakımda değil, tedavisi sürüyor         
13:00
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti         
16:51
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 20:09:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da önce dövdüler, sonra kaçırdılar, şimdi gözaltındalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei