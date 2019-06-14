Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralı
7 saat önce
Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralıBursa'da İsmail T.(24) daha önceden kavgalı olduğu Remzi Ç.(30) tarafından vuruldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
'da önceden kavga
ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralı
Bursa'da İsmail T.(24) daha önceden kavgalı olduğu Remzi Ç.(30) tarafından vuruldu. Vücuduna 4 kurşun isabet ederek ağır yaralanan İsmail T., ameliyata alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kestel
ilçesi Babasultan Barajı
mevkiinde meydana geldi. İsmail T., bir arkadaşı ile birlikte baraj kenarına giderek alkol almaya başladılar. O sırada daha önceden kavgalı olduğu Remzi Ç., otomobili ile baraj kenarına gelerek belindeki tabanca ile İsmail T.'yi vurdu. Vücudunun bacak ve karın bölgesine 4 adet kurşun isabet eden İsmail T., kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı genç, arkadaşı tarafından özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İsmail T., ameliyata alındı. Jandarma
, Remzi Ç.?yi yakalamak için soruşturma başlattı.
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