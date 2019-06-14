Son Dakika Haberleri: Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralı
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Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralı

7 saat önce

Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralıBursa'da İsmail T.(24) daha önceden kavgalı olduğu Remzi Ç.(30) tarafından vuruldu.

Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralı
Bursa'da İsmail T.(24) daha önceden kavgalı olduğu Remzi Ç.(30) tarafından vuruldu. Vücuduna 4 kurşun isabet ederek ağır yaralanan İsmail T., ameliyata alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Babasultan Barajı mevkiinde meydana geldi. İsmail T., bir arkadaşı ile birlikte baraj kenarına giderek alkol almaya başladılar. O sırada daha önceden kavgalı olduğu Remzi Ç., otomobili ile baraj kenarına gelerek belindeki tabanca ile İsmail T.'yi vurdu. Vücudunun bacak ve karın bölgesine 4 adet kurşun isabet eden İsmail T., kanlar içinde yerde kaldı. Yaralı genç, arkadaşı tarafından özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İsmail T., ameliyata alındı.
Jandarma, Remzi Ç.?yi yakalamak için soruşturma başlattı.
Bursa'da önceden kavga ettiği genci vurdu: 1 ağır yaralı
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:19 Kaynak: DHA
kavga, Bursa, Güncel
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