Bursa'da önünde seyreden otomobile çarpan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde önünde seyreden otomobile çarpan alkollü sürücüye 5 bin 500 lira ceza kesildi.

Alınan bilgilere göre kaza Sinanbey Mahallesi MER-PA (Merkez Pazar yeri) önünde meydana geldi.

H.K. idaresindeki 16 KCF 97 plakalı otomobil, önünde seyreden Halil Atanaov idaresindeki CY 4607 AX yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yabancı plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya neden olan sürücü H.K'nin alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya sebebiyet veren sürücüye 5 bin 500 lira ceza kesildi.

Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.