Son Dakika › Güncel › Bursa'da operasyonda 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi - Son Dakika
Bursa'da operasyonda 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi
26 dakika önce
Bursa'da operasyonda 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi.
Bursa'da operasyonda 100 bin kaçak tıbbi maske ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: DHA
Son Dakika İstanbul'da kaçak maske üreten 5 kişi gözaltına alındı Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak Azerbaycan'da 15 kişide daha korona virüs tespit edildi