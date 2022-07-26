Bunun üzerine zanlının yaşadığı eve operasyon düzenleyen polis, aramalarda 60 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, bir miktar sahte viski, 1 litre anason, anason aroma verici, viski aroması, 179 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 159 kilogram tütün, 24 bin 600 adet boş makaron ve 4 bin 200 adet sarılmış tütün ele geçirdi.

Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı

Kaynak: AA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da operasyonda sahte içki ve bandrolsüz sigara ele geçirildi - Son Dakika

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