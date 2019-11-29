Son Dakika Haberleri: Bursa'da organize dolandırıcılığa 35 gözaltı
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Bursa'da organize dolandırıcılığa 35 gözaltı

6 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 38 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan konkordato kaçağının akrabaları, çalışanları ve iş ortaklarına yönelik yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da organize dolandırıcılığa 35 gözaltı, System.String[]

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 38 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan konkordato kaçağının akrabaları, çalışanları ve iş ortaklarına yönelik yapılan operasyonda 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 35 kişi Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkartıldı.


Geçen Temmuz ayında Gemlik'te, 'Çobanoğlu Ticaret' adına mahkemeden aldığı konkordato kararı öncesinde, ülkenin farklı bölgelerinden çeşitli ürünler alıp konkordato sonrasına çek kestiği öne sürülen iş insanı Harun Çoban tarafından mağdur edildiklerini öne süren çok sayıda kişi, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Niğde'de yakalanan Çoban, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla tutuklanan Çobanoğlu Şirketi'nin sahibi Harun Çoban'ın akrabaları, çalışanları ve iş yaptığı isimleri takibe aldı. Fiziki takibin ardından hareket geçen ekipler, aralarında Harun Çoban'ın kardeşleri ve eski eşinin de bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. - BURSA

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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