Bursa'da organlarıyla nakil bekleyenlere umut olan vatandaşlar için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Hayatlarını kaybedip organlarıyla nakil bekleyen hastalara umut olan vatandaşlar, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında, düzenlenen mevlit programıyla dualarla anıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa İl Müftülüğü ile beraber düzenlenen organizasyona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı.

Yeşil Cami'de düzenlenen program, online olarak da yayınlanırken, donör yakınları yayına ilgi gösterdi.

Açıklamada konuşmasına yer verilen Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, organ ve doku bağışlayan ebediyete intikal etmiş olan vatandaşları dualarla andıklarını belirtti.

Türkiye'de organ bekleyen birçok vatandaşın bulunduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, "Biz onlara organ bağışlayarak, 'yeni bir hayat bağışlayın' diye sizlere çağrıda bulunuyoruz. Organ bağışı, Allah'ın bize bahşettiği vücudun sadakasıdır. Bunu bir sadaka olarak görüp, organ bağışı yapabildiğimizde yeni bir hayat yeni bir yaşam hediye ettiğimizi unutmayalım. Organlarımızı ihtiyacı olanlara bağışlamakta lütfen çekinceli davranmayalım" ifadesini kullandı.