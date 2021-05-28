Bursa'da Orman Genel Müdürlüğünce oluşturulan Oylat Şelalesi Ekoturizm Parkuru açıldı - Son Dakika

Orman Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğal güzelliklere sahip Oylat mevkisinde oluşturulan "Oylat Şelalesi Ekoturizm Parkuru"nun açılışı yapıldı.

Kaplıcalarıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Oylat Oteller Bölgesi ile Oylat Şelalesi arasındaki 1 kilometrelik parkur, ekoturizme kazandırıldı.

Programda, Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanı Özgür Balcı, Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, İnegöl Orman İşletmesi Müdürü Okan Kaya, çeşitli meslek gruplarından kişilerin katılımıyla parkurda yürüyüş gerçekleştirildi.

Balcı, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, Oylat bölgesinin önemli bir kaplıca turizm alanı olduğunu söyledi.

Otelden başlayıp şelaleye uzanan güzergahta pek çok doğal güzellik bulunduğunu belirten Balcı, şöyle devam etti:

"İnsanlar da buraya gelerek ziyaret etmek istiyorlardı. Biz de bu 1 kilometrelik alanı ekoturizm alanı olarak tescil ettik ve daha sonra da projelendirip, geçen yıl ve bu yıl içinde bu imalatları buraya yaptık. Gerçekten çok zorlu bir coğrafya ama insanlar buraları, bu eşsiz doğa zenginliğini görmek istiyorlar. Biz onlara biraz konfor sağlamak, biraz emniyetli şekilde yürümelerini sağlamak amacı ile bu parkuru yaptık."

Akın ise Oylat Şelalesi Ekoturizm Parkuru'nun bölgede bu nitelikte ilk parkur olduğunu dile getirdi.

Parkur sayesinde otele kaplıca için gelen ziyaretçilere 3 ila 6 saat arasında değişen aktivite kazandırmış olduklarını anlatan Akın, "Böylece insanlar canları sıkılmadan bu parkurda yürüyüş yaparak, şelaleyi ziyaret ederek ek bir aktivite gerçekleştirmiş olacaklar. Bu çalışmaları hem koruyarak hem de geliştirerek devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.