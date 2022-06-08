İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'deki fabrikanın talaş deposu olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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