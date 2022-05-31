Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

31.05.2022 13:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucu çıkan yangında bakım işçisi Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 5 olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde mobilya fabrikalarına sunta ve talaş üretimi yapılan fabrikanın kazanı 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple patladı. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı. Patlama sırasında, bakım işçisi Aydın Toprak ve enkaz altında kalan Ömer Coşgun hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 5 kişinin, Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (25), Musa Coşgun (28), Yusuf Usanmaz (37) ve Sebahattin Eren (49) olduğu, yoğun dumandan etkilenenlerin de Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27) olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, UMKE, AFAD, Köpekli Arama Kurtarma ekibi ve Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

(Salih Bilal Aslan - Ali Kamur - İHA)

Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi
Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 yaralı (2) Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 1 ölü, 7 yaralı (2) Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3) Bursa'da fabrikada patlama sonrası yangın: 2 ölü, 7 yaralı (3)
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren çiftin ilk ifadesi ortaya çıktı: Biz dans ediyorduk
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
16:23 Demet Akalın kozmetik fuarında rafları boşalttı: Bunları da eve yollayın
16:13 Arkeologlar, 500 yıllık hastanede kazı yaptı, 42 insana ait iskelet bulundu
16:04 Suç örgütü lideri Sedat Peker'den aylar sonra sosyal medya paylaşımı geldi
15:57 Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz
15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fenerbahçeli Arda'nın sakatlığını duyunca verdiği tepki gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fabrika patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement