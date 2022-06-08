Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika
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Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

08.06.2022 11:04
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1'nci Cadde'de faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş silosunda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın
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Kaynak: DHA

İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da orman ürünleri fabrikasında yangın - Son Dakika
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