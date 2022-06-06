Bursa'da orman yangını (1) - Son Dakika
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Bursa'da orman yangını (1)

06.06.2022 15:33
Bursa'da orman yangını (1)

BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi'nde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Osmangazi'nin Doğancı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Doğancı Tüneli inşaatının üst tarafındaki yangına; Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 60 kişilik ekip, 25 arazöz ile müdahale ediyor. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki söndürme çalışmalarına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 tankerin yanı sıra 1 helikopterle de destek veriliyor.

Doğancı Mahallesi muhtarı Mustafa Arı, havadan ve karadan müdahale edildiğini, mahalle merkezine 2,5 kilometre uzaklıktaki yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

Bursa'da orman yangını (1)
Bursa'da orman yangını (1)
Bursa'da orman yangını (1)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da orman yangını (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını (1) - Son Dakika
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