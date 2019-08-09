Son Dakika Haberleri: BURSA'DA ORMAN YANGINI (1)
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BURSA'DA ORMAN YANGINI (1)

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bolgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye çağırıldı.

Yenişehir, Selimiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:14 Kaynak: DHA
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