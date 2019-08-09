Bursa'da orman yangını (1)
1 saat önce
BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:21 Kaynak: DHA
BURSA'nın Yenişehir
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yenişehir ilçesindeki Selimiye
Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başlarken havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri çağırıldı.
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