Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını (1)
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da orman yangını (1)

1 saat önce

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını (1), System.String[]
BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yenişehir ilçesindeki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başlarken havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri çağırıldı.


- Bursa
Yenişehir, İtfaiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUZLA'DA BOYA FABRİKASI ALEV ALEV YANIYOR
Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 18:03:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]