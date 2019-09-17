Bursa'da orman yangını (1)
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BURSA'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:48 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhaneli
ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
Orhaneli'nin Akçabük mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter
desteği de sağlanırken, alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
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