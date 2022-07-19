Yangın, saat 13.30 sıralarında Yalıntaş Mahallesi çıkışı Değirmen Yolu mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 7 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 aracın da katıldığı söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de katıldı. Yangın 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, Yalıntaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BURSA'DA ORMAN YANGINI, 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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