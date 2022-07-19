BURSA'DA ORMAN YANGINI, 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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BURSA'DA ORMAN YANGINI, 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

19.07.2022 16:15

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Yalıntaş Mahallesi çıkışı Değirmen Yolu mevkisindeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye, Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 7 arazöz ile Büyükşehir Belediyesi ve İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 aracın da katıldığı söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de katıldı. Yangın 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: DHA

Orman Genel Müdürlüğü, Yalıntaş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSA'DA ORMAN YANGINI, 1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika

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