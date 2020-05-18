Bursa'da orman yangını: 1 hektarlık ala zarar gördü - Son Dakika

Yangın, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanı gören mahalleli durumu jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 kişilik personel 3 arazöz ile kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede tedbir amaçlı soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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