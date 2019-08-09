BURSA'DA ORMAN YANGINI
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
'nın Yenişehir
ilçesi Selimiye
Mahallesi yakınlarında saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bolgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de bölgeye çağırıldı.
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BURSA (DHA
)
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