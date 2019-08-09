Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını
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Bursa'da orman yangını

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Selimiye Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı yangına karadan müdahaleye başladı.
Ayrıca, yangına müdahale için 5 söndürme helikopteri istendiği, bunlardan birinin havadan müdahaleye başladığı öğrenildi.
Yenişehir, Selimiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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