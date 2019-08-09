Bursa'da orman yangını
1 saat önce
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:30 Kaynak: AA
'nın Yenişehir
ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Selimiye
Mahallesi sınırları içindeki ormanlık alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bunun üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir kısmı yangına karadan müdahaleye başladı.
Ayrıca, yangına müdahale için 5 söndürme helikopteri istendiği, bunlardan birinin havadan müdahaleye başladığı öğrenildi.
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