Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını (2)
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Bursa'da orman yangını (2)

1 saat önce

HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYORBursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

Bursa'da orman yangını (2), System.String[]

HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itafiye aracıyla karadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlar da destek veriyor. Yalova'dan da bölgeye destek ekipler sevk edildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,


Yenişehir, Selimiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:49 Kaynak: DHA
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