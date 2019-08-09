Bursa'da orman yangını (2)
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HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYORBursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:49 Kaynak: DHA
HAVADAN VE KADARAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itafiye aracıyla karadan müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede bulunan vatandaşlar da destek veriyor. Yalova'dan da bölgeye destek ekipler sevk edildi.
Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,
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