Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.



Fethiye, Selimiye ve Yeniköy mahallelerinin arasında bulunan ormanlık alandan duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.



Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 4 dozer sevk edildi.



Ekipler, alevlere 5 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etti.

Yeniköy Mahalle Muhtarı Orhan Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı öğrenince hemen bölgeye geldiklerini söyledi.



Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü belirten Filiz, "Bir anda alevlendi. Yangının nasıl başladığına şimdi görevli arkadaşlarla bakacağız. Fethiye, Yeniköy ve Selimiye Mahallesi sakinleri de yangını söndürmek için yardımcı oluyor." diye konuştu.



Yangınla ilgili Bursa Valiliğinden açıklama yapıldı.



Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, Yenişehir ilçesi Fethiye ve Selimiye mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanda bugün saat 15.30 civarında çıkan yangına, 5 helikopter, yeterli sayıda araç, gereç ve personel ile müdahale edildiği belirtildi.



Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların katılımıyla yoğun ve etkili bir şekilde çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Yangın kısmen kontrol altına alınarak küçültülmüş olup, yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi çok yönlü olarak araştırılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

"Etkin bir şekilde mücadele devam ediyor"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, bölgeye gelerek yangındaki son durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Canbolat, burada yaptığı açıklamada, yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, diğer kurumlar ve belediyelerle organize şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Yangının etrafının 17 ekiple, arazözlerle çevrildiğini ifade eden Canbolat, "5 tane de yangın helikopteri müdahale ediyor. İş makinelerimiz de bölgede ve gelen iş makinelerimiz de var. Şu an yangın kısmen kontrol altına alınmış durumda." dedi.

Canbolat, alevlerin tamamen kontrol altına alınması için çalışıldığını vurgulayarak, "Daha sonra da soğutma çalışmaları devam edecek. Etkin bir şekilde mücadele devam ediyor. Tahmini olarak 40-50 hektar civarında bir alan etki altında. Görüldüğü gibi bölge bozuk meşe alanı ve kızıl çamdan oluşuyor. Yangının sebebine ilişkin araştırma ise jandarma birimlerimiz tarafından yapılacak. Sebebi her halükarda ortaya çıkarılmaya çalışılacak." diye konuştu.

Canbolat, son günlerde kısa aralıklarla çıkan orman yangınlarının nedenlerine ilişkin soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Bunların sebeplerini araştırıyoruz. Daha önce Çivili bölgesindeki yangınla ilgili de şüpheli durumlar vardı. Jandarmamız, Orhaneli Savcılığımız ile tahkikatını yapıyor. Oradan bir sonuç alındığı taktirde sizlerle de paylaşılır. Burası için de neden yandığının tespiti için erken. Önce bir söndürelim sonra sebepleri her halükarda araştırılacak."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

