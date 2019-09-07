Bursa'da orman yangını

Çağlayan Köy'de başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Köylülerin ilk müdahaleyi yapıp söndüremediği alevlere havadan 1 helikopter yerden de itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Çağlayan Köyü'nün arka kısmında bulunan ormanlık alanda saat 16.20 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden köylüler yangına önce kendileri müdahale etti. Alevlerin büyümesi ile birlikte itfaiye ekiplerine haber veren köy halkı yardım istedi. Yangına müdahale etmek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yangın söndürme helikopteri anında havalanarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangına karadan itfaiye ve orman arazözleri de müdahale etmeye başladı.