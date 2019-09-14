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Bursa'da orman yangını

1 saat önce

BURSA'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin, 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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BURSA'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin, 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahan Tepesi Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere 4 itfaiye aracı ile 5 arazöz müdahale ederken yangın zeytinlik alana da sıçradı. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:40 Kaynak: DHA
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