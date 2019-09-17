Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da orman yangını

23 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa-Orhaneli kara yolu kenarında kırsal Akçabük Mahallesi yakınında başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.

Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek sağlanıyor.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu
Tezgahta en ucuz balık sardalye Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:56:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]