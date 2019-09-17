Bursa'da orman yangını
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bursa-Orhaneli kara yolu kenarında kırsal Akçabük Mahallesi yakınında başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı.
Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek sağlanıyor.
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