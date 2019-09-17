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Bursa'da orman yangını

9 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa-Orhaneli kara yolu kenarında kırsal Akçabük Mahallesi futbol sahası yakınında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Alevlere, Orman Bölge Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlara bağlı ekipler müdahalede bulundu, çalışmalara 4 helikopterle de destek sağlandı.

Alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasına başladı.

Yangının çıkış nedeni ve etkili olduğu alanın büyüklüğünün tespiti için çalışma yürütülüyor.

Orhaneli, Futbol, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:18 Kaynak: AA
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