Bursa'da orman yangını - Son Dakika

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Dumanların kentin doğusundaki birçok noktadan görülebildiği yangın bölgesine ekipler gönderildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

İlçeye bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa 'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

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