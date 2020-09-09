Bursa'da orman yangını - Son Dakika

Bursa'da orman yangını

Bursa- Ankara yolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde ormanlık alanda yangın çıktı

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

BURSA - Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken bölgeye Bursa'dan Kestel ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin yayıldığı belirtildi.