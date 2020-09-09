Bursa'da orman yangını - Son Dakika

Bursa'da orman yangını
Bursa- Ankara yolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde ormanlık alanda yangın çıktı
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
BURSA - Bursa-Ankara Karayolu üzerindeki Gölbaşı mevkinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler yayılırken bölgeye Bursa'dan Kestel ve Gürsu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ve orman ekibi gönderildi. Şiddetli rüzgar sebebiyle alevlerin yayıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 16:25 - Kaynak: İHA
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