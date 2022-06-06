Yangın, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Alo 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi. Ayrı bölgelerden 12 arazöz ve 60'ın üzerinde personelle yangına müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da orman yangını - Son Dakika

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