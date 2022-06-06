Bursa'da orman yangını - Son Dakika
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Bursa'da orman yangını

06.06.2022 15:36

Bursa'da orman yangını Uludağ'ın eteklerindeki yangın 12 arazöz ve 1 helikopterle kontrol altına aldı Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını

Uludağ'ın eteklerindeki yangın 12 arazöz ve 1 helikopterle kontrol altına aldı

BURSA - Bursa'nın Uludağ eteklerinde bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Doğancı Mahallesi ormanlık alanda başladı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve Alo 177 Orman Yangın ihbar hattına bildirdi. Kısa sürede olay yerine, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ve ekipler sevk edildi. Ayrı bölgelerden 12 arazöz ve 60'ın üzerinde personelle yangına müdahale ederken, yangın helikopteri de havadan müdahalesini sürdürüyor.

Alınan ilk bilgilere göre, yangının büyümesinin engellenerek kontrol altına alındığı ifade edildi.

Yangının çıkış sebebinin daha sonra yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkacağı belirtilirken, 5 dönümlük arazinin etkilendiği açıklandı.

Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını

YORUMLAR
500
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da orman yangını - Son Dakika

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