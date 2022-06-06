Bursa 'nın Doğancı Mahallesi'ndeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile 60 personelin müdahale ettiği yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bursa'da orman yangını (2) - Son Dakika

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