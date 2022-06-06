Bursa'da orman yangını (2) - Son Dakika
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Bursa'da orman yangını (2)

06.06.2022 16:47
Bursa'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Doğancı Mahallesi'ndeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Doğancı Mahallesi'ndeki orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı. 1 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 dozer ve 2 su tankeri ile 60 personelin müdahale ettiği yangının 2 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,

Bursa'da orman yangını (2)
Bursa'da orman yangını (2)
Bursa'da orman yangını (2)
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Kaynak: DHA

Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da orman yangını (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da orman yangını (2) - Son Dakika
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