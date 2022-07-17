Son dakika 3. sayfa: Bursa'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Bursa'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi

17.07.2022 15:14

Gelen son dakika haberine göre Bursa'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi Bursa'da ormanlık alandan yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi.

Bursa'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi

BURSA - Bursa'da ormanlık alandan yükselen dumanlar yürekleri ağza getirdi. Söndürme helikopteri ve yerden müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Bursa'nın Mudanya ilçesi Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilirken, alevlerin kontrol altına alındığı belirlendi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bursa'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bursa'daki orman yangına havadan ve karadan müdahale edildi - Son Dakika
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