Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

1 saat önce

Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyorBURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

BURSA - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler alevlere müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük Köyü top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale ediyor. Bir helikopter de havadan yangına müdahale ederken, iş makineleri de alevlerin yerleşim birimine sıçramaması için çalışma başlattı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bölgeye takviye ekipler gönderdiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor

Orhaneli, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tezgahta en ucuz balık sardalye
Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı 17 yaşındaki kızı köpek havlıyor diye acımasızca darp ettiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:09:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da orman yangını...Çam ağaçları yanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]