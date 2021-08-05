Bursa'da orman yangını paniği - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Esenköy Mahallesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Olay, Esenköy Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Çiftçi Ali A., tarlasına ağaç kesimi yapmak için gitti. Kesim yaptığı sırada ağaç devrildiği sırada enerji nakil hattı teline değdi. Oluşan kıvılcım ağaçlık alanda yangına neden oldu. Yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Yangın yerine Orman İşletme Müdürlüğü, İtfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de su tanklarıyla yangın yerine gittiler. Yangını gören İnegöl Belediyesi DOSTUM ekipleri de destek verdiler. Yoğun uğraşlar sonucu 1 saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın söndürme çalışmaları sırasında olay yerine gelen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan da incelemelerde bulundu.

Açıklama yapan Arslan, "Yaklaşık 1 saat önce Esenköy Mahallesinde bir vatandaşın tapulu arazisinde kestiği bir ağacın yüksek gerilim hattına temasıyla oluşan kıvılcımla başladı. İhbar üzerine hemen arkadaşlarımız Orman İşletme teşkilatı, mahalle halkı ve gönüllüler buraya koşturarak geldiler. Bizde buradayız. Tüm imkanlar seferber edilerek çok şükür 15-20 metrekarelik bir alanda yangın kontrol altına alındı. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Ben buradan bir kez daha ülkemizin dört bir tarafından canla başla orman yangınlarıyla mücadele eden tüm görevlileri kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızdan da özellikle istirhamım sıcak ve kuru havada mutlaka ve mutlaka tedbirli olmalarını, ormanda kesinlikle ateş yakmamaları, ormana yakın yerlerde yaptıkları tarım faaliyetlerinde de yangına sebebiyet verebilecek herhangi bir davranışta bulunmamalarını özellikle istiyoruz. Anız yakmak zaten yasak. Bu tür bizi yarın çok üzecek davranışlardan tüm vatandaşlarımızın kaçınmalarını istirham ediyorum. Çünkü ormanlar bizim milli servetimiz. Hepimizin yeşil vatanı koruması borcumuzdur. Hepimize geçmiş olsun diyorum, Allah beterinden korusun" dedi. - BURSA