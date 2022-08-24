Bursa'da ormana bırakılan cins köpeğin meme kanseri tedavisi devam ediyor - Son Dakika
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Bursa'da ormana bırakılan cins köpeğin meme kanseri tedavisi devam ediyor

24.08.2022 10:39
Bursa'da ormana bırakılan cins köpeğin meme kanseri tedavisi devam ediyor

Bursa'da ormana bırakılan cins köpeğin meme kanseri tedavisi devam ediyor Bursa'da ormanlık alana bırakılan ve meme kanseri teşhisi koyulan cocker cinsi köpeğin tedavisi devam ediyor.

Bursa'da ormana bırakılan cins köpeğin meme kanseri tedavisi devam ediyor

BURSA - Bursa'da ormanlık alana bırakılan ve meme kanseri teşhisi koyulan cocker cinsi köpeğin tedavisi devam ediyor.

Bursa'da geçtiğimiz günlerde ormanlık alana bırakılan cocker cinsi dişi köpek hayvanseverler tarafından Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne getirildi. Burada görevli veteriner hekim Ayşe Yazıcı tarafından kontrolleri yapılan köpeğin sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edildi. Geçmişte göz ve yüz felci geçirdiği anlaşılan köpek, kan değerlerinde ve memelerinde kanser olduğu anlaşıldı. Alınan dokuların patolojiye gönderilmesiyle, kemoterapi tedavisine başlandı. Tüm memeleri alınan köpeğin tedavisi devam ederken, eski günlere dönmesi için tüm ekip seferber oldu.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim Ayşe Yazıcı, "Bu güzel kızımız cocker cinsi bir köpek. Diş yapısından gördüğümüz kadarıyla yaşını almış. Bize gelmeden önce ormanlık bölgede bulmuşlar ve bize getirdiler. İlk geldiğinde genel durumu çok kötüydü. Göz ve yüz felci de geçirmiş. Burada önemli olan bu köpeğin durumunun neden kötü olduğudur. Kan değerlerine ve memelerine baktığımızda meme kanseri teşhisi koyduk. Çok vakit harcamadan ameliyat yaptık ve bütün meme loplarını aldık. Aldığımız dokuları patolojiye gönderdik ve hemen kemoterapiye başladık. Patolojiden gelecek sonuçlara göre kemoterapinin doz ayarını yapacağız. Bu kadar güzel bir kızın sokaklarda olması beni çok üzdü. Kemoterapi insanlarda olduğu gibi çok yıpratıcı bir süreç. Meme kanserinin yayılıcı tipleri var. Şu an akciğerlerinde metastaz görünmüyor. Ama lenf bezlerine gelecek sonuçlara göre bakacağız. Umuyorum ki yaşama tutunur. Umarım birisi gelir ve bu yaşlı kızımızı evlatlık alır" dedi.

" Ekip olarak bu konuda çok hassasız. Hayvan sahiplenmek güzel bir şey ama sahiplendikten sonra sokaklara bu canları bırakmasınlar" diyen Yazıcı, "Yaşlandıkça sokaklarda bu şekilde yaşayamazlar. Sadece bu değil elimizde dün ameliyatlarını yaptığımız iki tane seter cinsi köpeğimiz var ve ikisinin de gözlerinde ciddi sorunları var. İkisinde de memelerinde tümör var. İnsanın aklına şu geliyor, bu hayvanları alırken, bu kadar para verirken ya da sahiplenirken çok iyi ama yaşlanınca ya da büyüyünce neden bu hayvanlar bırakılıyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

nilüfer belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da ormana bırakılan cins köpeğin meme kanseri tedavisi devam ediyor - Son Dakika

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