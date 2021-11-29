Bursa'da ormana kozalak toplamaya giden kişi bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir kişi, ormanlık alanda bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde yaşayan Ceyhun Çetin (28), evine ek gelir sağlamak için kozalak toplamak amacıyla ormana gitti.
Çetin ile topladığı kozalakları çalmaya çalıştıkları iddia edilen bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında darbedilerek bıçakla ağır yaralanan Çetin, Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Çetin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Karacabey Jandarma Komutanlığı ve polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı.
Diğer zanlının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Kaynak: AA
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