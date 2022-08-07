Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı

07.08.2022 17:48
Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı

BURSA'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı.

BURSA'da ormanda iki farklı noktada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında bir kişi, küçük kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

Yıldırım ilçesi Otosansit Doğa Parkı'ndaki 2 farklı noktada saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 1 hizmet aracı ve 30 personelle müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına aldı.Öte yandan yangında alevler arasında kalan küçük kaplumbağa, çevredeki bir kişi tarafından kurtarıldı. Soğutma çalışmalarına devam ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da iki noktada orman yangını; kaplumbağayı alevlerden kurtardı - Son Dakika

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