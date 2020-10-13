Bursa'da ormanda işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'un ormanlık alanda cesedinin bulunması olayıyla ilgili 3'ü tutuklu, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa A, Semih A. ve İsmail Melih Ş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklar Sevim K. ve Selda A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık İsmail Melih Ş, sahte senetle kendisini borçlandırdığını öne süren Mustafa A'yla birlikte İbrahim Karakoç'u aracına aldığını, öncesinde Mustafa A'nın Karakoç'un kafasına sopayla vurduğunu, yolda da kendi aracına aldığını, iki gün sonda da yine onun isteğiyle arabasının koltuk döşemelerini değiştirttiğini öne sürerek öldürme olayıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Tanık olarak dinlenen Ali F. ise, İbrahim Karakoç'un yanında çalıştığını, daha sonra ortağı olduklarını belirterek, "Benim işlerim bozuldu. İbrahim'e 150 bin lira borcum doğdu. Mustafa A'dan aldığım 1 milyon liralık senedi İbrahim'e verdim. İbrahim de senedi icraya vermiş. Kendi parasını alıp, üzerine bana verecekti. İbrahim'in eşi bir gün beni arayıp, onun eve gelmediğini söyleyince, karakola gidip, kayıp olduğunu bildirmesini istedim. Yolda karşılaştığım Mustafa'ya İbrahim'in kayıp olduğunu söylediğimde tedirgin davrandı." dedi.

Tanıkların dinlenmesi ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Olay

Mart ayında meydana gelen olayda, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Karabalçık ile Selçukgazi Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olarak aranan İbrahim Karakoç'a ait olduğu tespit edildi.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Karakoç'un telefon kayıtlarının incelenmesi ve yürütülen çalışmanın ardından Mustafa A, İsmail Melih Ş, stajyer avukat Semih A, Selda A. ve Sevim K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Mustafa A, oğlu Semih A. ve İsmail Melih Ş. tutuklanırken, iki kadın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.