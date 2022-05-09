Ormanda kaybolan alzaymır hastası akıllı saatinden alınan konumla bulundu - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaybolan alzaymır hastası, kolundaki akıllı saatten alınan konum bilgisiyle ormanlık alanda bulundu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Zümrütevler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Yılmaz (80), öğle saatlerinde gezmek için evinden çıktı.

Yılmaz'ın uzun süre eve dönmemesi üzerine ailesi, daha önce de kaybolduğu için ona aldıkları akıllı saat aracılığı ile konumunu cep telefonlarındaki uygulamadan tespit etti. Saatin son olarak aynı mahalledeki ormanlık alandan sinyal verdiğini ve şarjının bittiğini fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, ANDA Arama Kurtarma, Bursa Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son sinyalin alındığı bölgede arama yapan ekipler Yılmaz'ı bu bölgenin yakınlarında bulundu.

Ekiplerce ormandan çıkarılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yılmaz tedbir amacıyla ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.