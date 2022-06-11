Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen 76 yaşındaki Firdevs Bayram'dan mutlu haber bugün geldi. 3 gündür jandarma, AFAD , NAK, ANDA, İnegöl Arama Kurtarma ekiplerince her yerde aranan Firdevs Bayram'a 3 gün sonra ormanlık alanda sağ salim ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.