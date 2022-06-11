Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber - Son Dakika
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Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber

11.06.2022 12:14
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber

Bursa'da 3 gün önce kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda 72 saat sonra sağ salim bulundu.

Bursa'da 3 gün önce kaybolan yaşlı kadın ormanlık alanda 72 saat sonra sağ salim bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Keles ilçesinde 3 gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen 76 yaşındaki Firdevs Bayram'dan mutlu haber bugün geldi. 3 gündür jandarma, AFAD, NAK, ANDA, İnegöl Arama Kurtarma ekiplerince her yerde aranan Firdevs Bayram'a 3 gün sonra ormanlık alanda sağ salim ulaşıldı.

Bayram'ın yakınları gözyaşlarıyla yaşlı kadına sarılırken, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

3 günü yalnız geçiren yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - BURSA

Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber
Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da ormanda kaybolan kadından 72 saat sonra müthiş haber - Son Dakika
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