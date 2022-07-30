Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

30.07.2022 15:44
Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı

BURSA'da ormanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

BURSA'da ormanda yasa dışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramalarda 307 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karacabey ilçesi orman arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin cuma günleri öğleden sonra gelip sulama yapıp, kenevirleri topladıkları belirlendi. Jandarma dün, bölgeye gidip kenevir toplayan Ö.F.D. (31), O.K. (29) ve Y.D.'yi (23) suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 307 kök kenevir ele geçirdi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 150 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, savcının talimatıyla serbest bırakıldı.Ele geçirilen kenevir bitkisinin piyasa değerinin 1 milyon 750 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Karacabey, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ormanda kenevir eken 3 şüpheli, suçüstü yakalandı - Son Dakika

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